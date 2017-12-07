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Бизнес

Главный экономист Альфа-Банка признана "аналитиком года" на премии "Финансовый Олимп — 2017"

07 декабря 2017 14:46  [60] Бизнес

Главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономического анализа Наталия Орлова стала лауреатом национальной премии "Финансовый Олимп — 2017" в категории "Аналитик года". Об этом сообщает пресс-служба банка 7 декабря 2017 года.

Награждение состоялось в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Я благодарю экспертный совет премии за высокую оценку моей работы. Центр макроэкономического анализа формирует независимую оценку макроэкономической ситуации в России и в мире и предоставляет необходимую аналитическую поддержку подразделениям Альфа-Банка. Мы видим большую востребованность этой экспертизы как внутри банка, так и среди наших корпоративных клиентов и в СМИ", - отметила Наталия Орлова.

Лауреаты премии "Финансовый Олимп – 2017" были определены по итогам голосования экспертного совета, в состав которого входят представители профильных министерств, ведомств и федеральных служб, законодательной и исполнительной власти, аудиторских и консалтинговых компаний, общественных организаций и СМИ. Данные для рэнкинга аналитиков были предоставлены компанией "Медиалогия".

СПРАВКА:
"Финансовый Олимп" - старейшая из российских финансовых премий, которая вручается лидерам рынка с 1995 года. Ежегодно профессиональной наградой отмечаются успехи компаний и топ-менеджеров, работающих на финансовом рынке России.

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