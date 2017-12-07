Десять команд примут участие в заключительном этапе Спартакиады молодёжи в Дзержинске Нижегородской области 9 декабря Спорт

Десять команд примут участие в заключительном этапе Спартакиады молодёжи в Дзержинске Нижегородской области 9 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Финальный этап Спартакиады будет проводиться в форме смешанной командной эстафеты. Команда-победитель определится по лучшему результату прохождения непрерывной дистанции, состоящей из пяти элементов: "Лыжи", "Бег с мячом", "Тачка", "Игольное ушко", "Скакалка".

Как пояснила начальник отдела молодежи департамента социальной политики и спорта горадминистрации Елена Давыденко, за переходящий кубок Спартакиады несколько месяцев ведут напряженную спортивную борьбу 10 команд-участниц. "После пяти этапов разница между лидирующими командами всего 10 очков. Поэтому смешанная командная эстафета станет решающим этапом молодежного первенства", - подчеркнула она.

После окончания эстафеты состоится торжественная церемония закрытия Спартакиады, в программе которой парад участников, награждение призеров соревнований промежуточных этапов Спартакиады и чествование победителя с вручением переходящего Кубка Спартакиады.

СПРАВКА:

Пятая городская Спартакиада молодежи проходит в Дзержинске с 30 сентября по 9 декабря 2017 года. Возраст участников спартакиады - от 14 до 30 лет включительно.