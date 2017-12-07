Жительница Первомайска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионера Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Ранее судимая жительница г.о.г. Первомайск Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионера. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 17 августа 2017 года обвиняемая пришла в дом к соседу в с. Обухово, к которому она испытывала давнюю неприязнь. Она жестоко избила мужчину палкой и деревянным стулом. От полученных телесных повреждений 61-летний пенсионер скончался 21 сентября в районной больнице.

Уголовное дело в отношении 38-летней женщины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Вину в инкриминируемом деянии она признала и сообщила, что несколько лет назад погибший необоснованно, с ее точки зрения, заподозрил в краже его телефона. В тот день она намеренно пришла в дом к потерпевшему, чтобы побить его. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.