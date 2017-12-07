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Общество

Вопросы развития системы социального обслуживания населения обсудили на заседании Ассоциации парламентов ПФО 7 декабря

07 декабря 2017 17:20  [86] Общество
Ольга Щетинина (в центре)

Ольга Щетинина (в центре)

Фото: ЗС НО

И.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина 7 декабря 2017 года приняла участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО.

Как сообщила пресс-служба собрания, законодатели посетили Республиканский центр социального обслуживания населения, а также АНО Центр социального обслуживания населения "Изгелек". В частности, учреждения оказывают гражданам социально-педагогические, юридические, психологические и медицинские услуги.

Здесь помогают пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями, детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, занимаются профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, защитой их прав, консультируют по вопросам социального обслуживания. Участники выездного заседания ознакомились с работой центров, новейшими разработками и методиками в сфере социального обслуживания.

По словам Щетининой, опыт Уфы, связанный с привлечением в систему социального обслуживания населения негосударственных организаций, может быть интересен для анализа и применения в Нижегородской области.

Следующим объектом в Уфе стал клинический госпиталь "Мать и дитя". Гости пообщались с руководством и медперсоналом, ознакомились с передовыми технологиями в области акушерства, гинекологии и педиатрии, посетили детскую поликлинику, отделения лучевой диагностики, химиотерапии, терапии, изучили организованную в медучреждении систему питания с разными вариантами диеты для пациентов. В госпитале парламентариям был презентован пилотный проект "Территория заботы", нацеленный на организацию долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого возраста.

В уфимском конгресс-холле законодатели ознакомились с выставкой "Развитие системы социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций (на примере Башкортостана)". Этой же теме был посвящен один из ключевых вопросов, который был рассмотрен на заседании.

Щетинина обсудила с коллегами вопросы, связанные с развитием системы социального обслуживания населения в регионах ПФО. "На мой взгляд, есть три основные задачи, которые нужно решать в данном направлении. Это обеспечение качества, доступности услуг. Также необходим взвешенный подход к привлечению в систему социального обслуживания некоммерческих организаций", - сказала она.

По ее словам, в ходе заседания представители регионов обменялись лучшими наработками в данной сфере. "В Нижегородской области накоплен определенный опыт, который может быть интересен нашим коллегам по Приволжскому округу. В частности, это организация системы работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Выездные заседания Ассоциации законодателей ПФО являются эффективной площадкой, на которой обсуждается лучший опыт по реализации в регионах актуальных программ и проектов для их последующего тиражирования в других субъектах РФ", - добавила Щетинина.

Также на заседании обсуждались вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования государственной антикоррупционной политики и план работы Ассоциации на 2018 год.

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