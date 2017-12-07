Суд арестовал на четверо суток жителя Дзержинска Нижегородской области за публикацию нацистской символики Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд назначил административный арест на четверо суток жителю Дзержинска Нижегородской области за публикацию нацистской символики. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 7 декабря 2017 года.

Суд установил, что гражданин 24 апреля 2014 года опубликовал на своей странице в соцсети изображение с символикой, которая использовалась на эмблеме нацистской организации. Сотрудники органов внутренних дел обнаружили это 6 декабря 2017 года.

Кроме того, также было установлено, что обвиняемый 16 июня 2014 года разместил изображение с рукой, держащей за шею птицу, в когтях у которой находится символика нацистской свастики.

В отношении гражданина было составлено два протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Гражданин вину в совершении административных правонарушений признал. Постановление в законную силу не вступило.