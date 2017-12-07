Житель Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушения при проведении пикета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушения при проведении пикета. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 7 декабря 2017 года.

В судебном заседании было установлено, что в 14:00 26 ноября 2017 года гражданин у администрации Дзержинска организовал публичное мероприятие с использованием плаката. После чего к нему присоединились около 30 человек. Таким образом, публичное мероприятие, проводимое обвиняемым, приобрело статус пикетирования.

Учитывая, что в пикетировании принимало участие более одного гражданина, то ему требовалось уведомить о проведении публичного мероприятия администрацию. Но уведомлений о проведении пикетирования соответствующих органы не получали.

В отношении дзержинца был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных ч.7 ст.20.2 КоАП РФ). Постановление в законную силу не вступило.