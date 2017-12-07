Банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов за 10 месяцев 2017 года на 7% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов за 10 месяцев 2017 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 778 млрд рублей. Об этом управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России сообщило 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, в январе – октябре 2017 года банки выдали нижегородским предприятиям 598 млрд рублей (рост на 1,4%), гражданам – 158 млрд рублей (рост на 29%). Рост объема кредитования связан со снижением процентных ставок по кредитам.

Так в октябре 2017 года средневзвешенная ставка по кредитам в регионе составила 9,8%, снизившись по сравнению с началом года на 1 п.п. При этом стоимость кредитов предприятиям составила в среднем 9,4% (снижение на 1,4 п.п.), населению – 13,6% (снижение на 1,6 п.п.).

Кредитный портфель региональных заемщиков вырос по сравнению с началом года на 12% и к 1 ноября 2017 года достиг 604 млрд рублей. При этом долг предприятий и организаций перед банками вырос на 14%, до 375 млрд рублей, кредитный портфель жителей региона – на 10%, до 226 млрд рублей.

"Качество кредитных портфелей в Нижегородской области продолжает улучшаться. На 1 ноября 2017 уровень просроченной задолженности составил всего 5,9% от общего объема задолженности региональных заемщиков перед банками (снижение на 0,7 п.п.), в том числе просрочка юрлиц – 5,6% (снижение на 0,7 п.п.), граждан – 6,5% (снижение на 0,5 п.п.). По-прежнему уровень просроченной задолженности нижегородских заемщиков остается ниже общероссийских показателей", - говорится в сообщении.

По данным управления, вклады населения за отчетный период в регионе выросли по сравнению с началом года на 3,6% - до 452,5 млрд рублей.