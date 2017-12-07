Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова проведёт автограф-сессию в Нижнем Новгороде 10 декабря Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по плаванью Юлия Ефимова проведёт автограф-сессию в Нижнем Новгороде 10 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ТРК "НЕБО", в котором состоится встреча со спортсменкой.

Трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта по плаванью Юлия Ефимова посетит Нижний Новгород.

"Среди прочих рекордов Юлии принадлежат все рекорды России в брассовых дисциплинах. Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира. Высокий уровень мастерства Юлии в плавании отмечают зарубежные СМИ", - говорится в пресс-релизе.

Встреча со спортсменкой состоится 10 декабря в торгово-развлекательном комплексе "НЕБО". Автограф-сессия пройдёт с 12:00 до 14:00 в магазине "PROFSPORT.RU" бренда "АВМ-спорт" на третьем этаже ТРК. "Спортсменка расскажет о себе, своих планах на будущее и ответит на все интересующие вопросы. Приятный бонус ожидает всех гостей комплекса: на весь товар марки SPEEDO для плавания в магазине "PROFSPORT.RU" будет действовать дополнительная скидка 20%", - говорится в сообщении.