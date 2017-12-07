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Происшествия

Две служащие администрации Сергачского района Нижегородской области уволены из-за нарушения коррупционного законодательства

08 декабря 2017 10:08  [102] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две служащие администрации Сергачского района Нижегородской области уволены из-за нарушения коррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 декабря 2017 года.

По результатам прокурорской проверки, проведённой в октябре 2017 года, было установлено, что начальник управления финансов администрации Сергачского района приняла на работу свою дочь, которая в результате работала в непосредственном ее подчинении и наравне с другими сотрудниками получала премии по результатам служебной деятельности.

"Начальница и подчиненная в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции не уведомили главу администрации о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, меры по предотвращению конфликта интересов, как того требует закон, ими не были приняты", - отмечает прокуратура.

Рассмотрев представление прокурора, глава администрации согласился с нарушениями и уволил обеих муниципальных служащих в связи с утратой доверия.

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