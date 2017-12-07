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Восемь человек пострадали в столкновении фуры и ГАЗели в Кстовском районе Нижегородской области 7 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 04:40 на 462 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 31-летний водитель большегруза ДАФ при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 32213.
В результате ДТП пострадали 55-летний водитель и семь пассажиров ГАЗели, из них пять женщин и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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