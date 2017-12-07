Вечеринка в честь презентации календаря Тиффани пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря Культура и отдых

Фото: Tiffani bar

Вечеринка, посвященная презентации календаря Тиффани, пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря. Об этом организаторы мероприятия сообщили 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, моделями в календаре стали гостьи Tiffani bar, среди них есть певица, художник, юрист, общественный деятель, дизайнер, все они занимаются разными видами деятельности.

"Мы собрали всех этих девушек вместе для съемок календаря. Съемки проходили несколько месяцев. Для того, чтобы принять участие в проекте, девушки выкладывали свои фотографии в Instagram с хэштегом #хочувкалендарьтиффани и потом уже из них выбирали будущих героинь календаря Тиффани. Обложку же украшают девушки-администраторы Тиффани бар в образе брутальных фейс-контрольщиков", - сказала директор по развитию Tiffani Group Алиса Яндайкина.

На протяжении нескольких месяцев подписчики Тиффани бар наблюдали за тем, как проходят съемки. Фотографами стали Александр Гордеев и Юрий Горячев, одежда и украшения предоставлены бутиками Milo Group. Главный партнер проекта - BMW Прайм Моторс.

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