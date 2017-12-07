Синоптики прогнозируют до -7° и гололедицу в Нижегородской области 8-9 декабря

Нижний Новгород
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Синоптики прогнозируют температуру до -7° и гололедицу в Нижегородской области 8 и 9 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, 8 и 9 декабря при значительной облачности и северо-западном ветре дневная температура воздуха будет -4…-7°, ночью до -7…-10°, при прояснениях на 1-2° ниже. Местами ожидается гололедица.
Как отмечают синоптики, 10-11 декабря с приближением атмосферных фронтов погода станет более мягкой. Температура воздуха повысится днем до 0…3°, преобладающая минимальные значения ночью -3…-6°. В большинстве районов кратковременный снег. На дорогах сохранятся наледи.
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