Синоптики прогнозируют до -7° и гололедицу в Нижегородской области 8-9 декабря Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до -7° и гололедицу в Нижегородской области 8 и 9 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 8 и 9 декабря при значительной облачности и северо-западном ветре дневная температура воздуха будет -4…-7°, ночью до -7…-10°, при прояснениях на 1-2° ниже. Местами ожидается гололедица.

Как отмечают синоптики, 10-11 декабря с приближением атмосферных фронтов погода станет более мягкой. Температура воздуха повысится днем до 0…3°, преобладающая минимальные значения ночью -3…-6°. В большинстве районов кратковременный снег. На дорогах сохранятся наледи.