Нижегородец требует с государства 116 тысяч рублей из-за действий судебных приставов

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Нижегородец подал иск о взыскании с государства 116,3 тысячи рублей из-за действий судебных приставов. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 8 декабря 2017 года.
Согласно информации, в мае 2017 года в отношении гражданина было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из России на шесть месяцев из-за задолженности по уплате алиментов. В начале июня судебный пристав-исполнитель Богородского районного отдела отменил это ограничение после погашения задолженности.
Истец указал, что бездействие пристава, который не внес в компьютерную базу сведения об отмене ограничения на выезд за границу, не позволили ему выехать на отдых с семьей в Турцию в сентябре. Гражданин был вынужден вернуться в Нижний Новгород для получения разъяснений и получения на руки постановления об окончании исполнительного производства. После этого он купил новые билеты и отправился на отдых.
Сейчас истец просит в судебном порядке взыскать с казны РФ в лице Федеральной службы судебных приставов в его пользу убытки в сумме 46,3 тысяч рублей, а также моральный вред в размере 70 тысяч рублей.
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