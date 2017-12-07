Уголовное дело возбуждено по факту гибели работницы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту гибели работницы на производстве в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 8 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 8 ноября 2017 в компании по производству комплектующих для автомобилей в цехе по производству термопластмасс работнице зажало голову в механизме транспортировочной ленты. От полученных телесных повреждений 49-летняя литейщица пластмасс скончалась на месте происшествия. Предварительно, на транспортном механизме отсутствовал защитный кожух.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.