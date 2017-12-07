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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в гараже на ул. Б.Печёрской в Нижнем Новгороде 7 декабря

08 декабря 2017 12:31  [44] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в гараже на ул. Большая Печёрской в Нижнем Новгороде 7 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в гараже ГСК "Автолюбитель" поступило в 08:55. По информации МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление. Ворота гаража были закрыты, пожарные вскрыли их с помощью бензореза.

На месте пожара было обнаружено тело 49-летнего безработного мужчины. Пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 21 человек личного состава и шесть единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции при изготовлении электрооборудования.

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