Пожар произошёл в доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 7 декабря из-за шалости трёхлетнего ребёнка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошёл в доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 7 декабря 2017 года, предположительно, из-за шалости трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 20:35 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Зайцева. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 31 человека, в том числе одного ребенка, ещё троих человек спасли при помощи спасательных устройств. Никто из них не пострадал.

Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. метров. В результате пожара сгорело домашнее имущество в квартире.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стала детская шалость сына хозяйки квартиры. "Как удалось выяснить, в квартире проживает многодетная семья. На момент пожара мама с тремя старшими детьми в другой комнате делала уроки, а самый младший мальчик остался без внимания всего на несколько минут. Где-то раздобыв зажигалку, малыш чиркнул ей, и искры попали на постельные принадлежности, загорелась детская кроватка. Ребенок убежал из комнаты. В это время старший сын хозяйки квартиры почувствовал запах гари. Обнаружив загорание, мама попыталась самостоятельно потушить огонь, но попытка не удалась. Тогда, закрыв окна и двери, женщина вывела всех детей из квартиры и сообщила соседям о пожаре. Те, в свою очередь, вызвали пожарную охрану", - говорится в сообщении.