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Происшествия

Нижегородское УГИБДД привлечёт к ответственности пострадавших в крупном ДТП пассажиров ГАЗели

08 декабря 2017 12:41  [37] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области привлечёт к административной ответственности пострадавших в крупном ДТП 7 декабря 2017 года пассажиров ГАЗели. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Согласно информации, пострадавшие в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Кстовском районе восемь человек будут привлечены к ответственности за неиспользование ремней безопасности.

"Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что пассажиры транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности, обязаны быть пристегнутыми во время движения. За неисполнения данного требования в соответствии со ст. 12,29 КоАП РФ предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей", - говорится в сообщении ГИБДД.

Также сообщается, что для водителей, перевозящих не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров, предусмотрено наказание в тысячу рублей по ст. 12.6 КоАП РФ.

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