Ж/д перевозки животных

Важное место в экономике сейчас занимают перевозки железнодорожным транспортом. Этот способ транспортировки помогает не только обеспечить безопасность груза, но и неплохо сэкономить. По колеям в наше время перевозятся самые разнообразные грузы, и животные не являются исключением. Доставка животных поможет осуществить компания «Удачный полет», услуги которой представлены на сайте https://www.luckyfly.ru/.

Впрочем, транспортировка домашних питомцев и перевозка сельскохозяйственных животных – это совсем не одинаковые вещи. Этот факт прекрасно известен тем, кто регулярно принимает участие в выставках животных или же тем, кто любит путешествовать в компании любимого питомца. Так, обычно небольшие животные могут транспортироваться в специализированных клетках, коробках или корзинках в купе с хозяином без доплаты. Впрочем, иногда в плацкартах плата за перевозку небольших животных все же взимается.

Перевозка крупных собак возможна только после того, как владелец выкупит купе полностью, то есть путешествовать будет без пары соседей. Впрочем, важно помнить об исключении, которое составляют собаки – поводыри, их перевозка не оплачивается. Единственное, что должен предоставить владелец – это справки от ветеринара.

Перевозка лошадей, большого и мелкого рогатого скота возможна только при предоставлении справок от ветеринара и в сопровождении специалистов. Перевозка сельскохозяйственных животных производится исключительно в оборудованных для транспортировки определенного вида животных, вагонах. Кроме этого в таких скотовозах должен поддерживаться нормальный режим температуры. Зрелые животные обязательно должны быть привязаны во время перевозки, в то время как молодые могут передвигаться по скотовозу совершенно свободно.

Перед осуществлением погрузки животных в вагон его обязательно чистят и обеззараживают. Кроме этого, не менее чем за двадцать четыре часа до начала в Госветнадзор должно быть отправлено предупреждение о проведении погрузки с просьбой прислать представителя, который мог бы проконтролировать условия перевозки и определить состояние, в котором находится транспортируемое животное. Присутствие представителя Госветнадзора является обязательным условием перевозки больших животных посредством железной дороги, именно он позволяет или не позволяет перевозку. Большое значение при погрузке и выгрузке животных также имеет и время суток. Специалисты утверждают, что осуществлять это лучше в дневное время. Ночью перемещение животных разрешено только при наличии достаточного освещения.

Для пропитания животных важно запастись кормом, расположить который можно в тамбурном отделе вагона. В течение всего времени перевозки животные должны быть обеспечены водой в достаточных количествах. Подача корма должна быть строго систематизирована. Большое значение имеет расстояние, на которое перевозятся животные. Так, если дорога достаточно длинная, еще одной важной деталью является необходимость выгула животных. В соответствии с законом, сопровождающие животных специалисты могут или расположиться рядом с питомцами, или, по желанию и при доплате, занять отдельный вагон.

Кроме этого железная дорога дает возможность транспортировать и другие живые грузы, к которым можно отнести: мальков рыбы, улики с пчелами, раков и других животных. В перевозках к этой группе грузов относятся как к скоропортящимся, и транспортировка производится в соответствии с рядом своих правил.