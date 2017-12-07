Квартирант из Вачского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Квартирант из Вачского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 8 декабря 2017 года.

По версии следствия, в ночь на 3 мая 2017 во время ссоры между обвиняемым и хозяином дома, в котором они проживали, мужчина ножом нанес удар в грудь. Для сокрытия совершенного преступления он перенес тело погибшего 61-летнего пенсионера, в груди которого остался нож, в коридор дома. Затем он спичками поджег солому во дворе дома и скрылся с места происшествия.

Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. После ликвидации возгорания было обнаружено тело хозяина с криминальным ранением. В результате огнем был поврежден дом площадью 53 кв. м и причинен ущерб на 440 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 34-летнего жителя Вачского района по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).

Обвиняемый вину признал частично и был заключен под стражу. При допросе мужчина сообщил, что с погибшим он регулярно ссорился на бытовой почве, так как хозяин его упрекал за грязь и беспорядок в доме.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.