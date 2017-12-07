Назначение и виды архитектурной Led-подсветки

Современные города сложно представить себе без освещения и тем более подсветки. Архитектурные прожекторы устанавливаются не только на фасадах зданий, но и используются для памятников, подсветки мостов и других объектов. Чтобы такая гармония не была нарушена, к выбору подсветки нужно подходить со знанием дела.

Важно отметить, что Led-прожекторы сочетают в себе много полезных качеств, включая хорошую производительность, экономичность и компактность. Кроме того, они выделяются среди аналогов высокими эксплуатационными параметрами. Так, основная часть светодиодных прожекторов имеет легкий корпус со специальным антикоррозийным покрытием. Для обеспечения качественного светорассеивания используется силикатное стекло. Основная часть прожекторов практически полностью исключает проникновение влаги, пыли и прочих раздражителей.

Основные виды использующихся прожекторов для Led-подсветки.

Существует немало разновидностей осветительного оборудования, которое часто используются для освещения всевозможных сооружений, решая много стилистических задач. Итак, какие это могут быть прожекторы по форме и функциям?

Широкополосные прожекторы. Основным назначением этих изделий заключается в равномерном освещении объектов, имеющих большую площадь. Поток света у таких приборов направлен под углом в 25 градусов. Их можно использовать не только для фасадов, но и освещения памятников.

Локальные прожекторы. Главная задача этих приборов обеспечивать подсветку определенных частей объекта. Зачастую их используют для освещения карнизов, колонн, арок. Такие светильники являются маломощными и имеют узкий световой луч.

Узконаправленные прожекторы. Такие световые приборы также обеспечивают узкий световой поток, но отличаются большей мощностью. Как правило, они предназначаются для освещения объектов с дальнего расстояния.

Линейные прожекторы. Такие светильники освещают контурные элементы строений, поэтому относятся к декоративному фасадному типу освещения.