ЕРКЦ и служба судебных приставов провели в Дзержинске Нижегородской области рейд по квартирам должников Бизнес

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (ЕРКЦ) совместно с Нижегородским филиалом

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и службой судебных приставов 6 декабря 2017 года провели очередной еженедельный рейд по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске.

Как сообщила пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс", в ходе рейда по одному из адресов был наложен арест на имущество должника, по другим адресам вручены повестки об имеющейся судебной задолженности и о необходимости явиться в службу судебных приставов.

В рамках судебной работы, проводимой Нижегородским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" и ЕРКЦ совместно с банками и службой судебных приставов, за период с января по октябрь 2017 года у должников за отопление и горячую воду в Дзержинск было удержано в счет погашения долгов более 26 млн рублей. Денежные средства должников удерживаются с банковских счетов, на основании исполнительных документов, и направляются на погашение задолженности за отопление и горячую воду.

С января по октябрь 2017 года по Дзержинску судебным отделом подано на принудительное взыскание 6 тысяч 680 исковых заявлений и заявлений на вынесение судебных приказов на общую сумму более 280 млн рублей.



В настоящее время применяется упрощенная, приказная система судопроизводства, что позволяет значительно ускорить процесс вынесения судебных решений. На основании представленных документов выносится судебный приказ, который является и судебным актом, и исполнительным документом. Исполнительный документ сразу направляется в банки либо службу судебных приставов для принудительного исполнения.

В итоге должнику приходится оплачивать и сумму долга за отопление и горячую воду, и пени за просрочку платежа, а также государственную пошлину и все судебные издержки. При этом со счетов должников сумма задолженности может быть списана в полном объеме, если остаток средств не обеспечивает полное погашение задолженности.

"Своевременно оплачивать отопление и горячую воду – обязанность каждого жителя. Мы намерены и дальше усиливать работу с должниками всеми предусмотренными законом способами. При этом помочь должникам решить вопрос погашения задолженности наша компания может только до момента подачи документов в суд. И чтобы житель не оказался в трудном положении, когда арестованы зарплатные карты и банковские счета, а в квартире судебные приставы арестовывают имущество, лучше не доводить дело до суда. Для этого нужно оперативно реагировать на долговые квитанции и уведомления о подаче документов в суд. Также необходимо быть внимательнее при покупке или продаже квартиры, и при любых других сделках, связанных с работой риелторов. В конечном счете, ответственность за жилое помещение несет собственник", - отметила руководитель отдела по судебной работе Жанна Недугова.