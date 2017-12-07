Объем ипотечного кредитования в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 27% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем ипотечного кредитования в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30 млрд рублей. Об этом управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России сообщило 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, в январе – октябре 2017 года банки выдали нижегородцам почти 19 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом с начала года нижегородцы не взяли ни одного ИЖК в иностранной валюте.

По данным управления, рост выдачи ИЖК связан со снижением ставок по таким кредитам. По итогам января-октября 2017 года средневзвешенная ставка по ИЖК в Нижегородской области составила 11%.

Доля просроченных долгов по ИЖК продолжает снижаться и держаться на низком уровне – 0,9% (по сравнению с предыдущим месяцем снижение на 0,2 п.п.).

Напомним, банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов за 10 месяцев 2017 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 778 млрд рублей.