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Общество

Активисты из ЖК "Новинки Smart City" сообщили об отмене пробега "Горькая дорога дольщика" в нижегородском парке "Швейцария"

08 декабря 2017 13:53  [16] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Активисты из ЖК "Новинки Smart City" сообщили об отмене пробега "Горькая дорога дольщика" в нижегородском парке "Швейцария". Об этом они сообщили 8 декабря 2017 года.

Пробег был намечен на 9 декабря 2017 года. По словам дольщиков, его отмена произошла из-за отказа прокуратуры в согласовании данной акции.

"На каком основании - не пояснили, сказали, что отправят письмом. При этом все разрешения администрации города были получены, почему здесь вмешивается прокуратура - пока выясняется", - отметили активисты.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City").

Ранее, 23 ноября, состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City". "На данный момент нет конкретных сроков по началу и завершению строительства, просто потому что это небыстрый процесс, и в одночасье все не решается. Мы обязательно составим дорожную карту, она и будет тем документом, в котором уже будут прописаны цифры и время", - сказал тогда и.о. замгубернатора Антон Аверин.

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Теги:
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