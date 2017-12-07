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Общество

Пильнинский сельхозкооператив в Нижегородской области оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение правил складирования навоза

08 декабря 2017 14:07  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Кирова (СПК им. Кирова, Пильнинский район, Нижегородская область) оштрафован на 100 тысяч рублей за несанкционированное складирование навоза крупного рогатого скота.

Как сообщила пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО 8 декабря 2017 года, при осмотре территории в 10 м на север от села Красная Горка на необорудованном земельном участке, где отсутствует водонепроницаемое покрытие и навес, были зафиксированы навалы свежего навоза.

В ходе административного расследования было установлено, что этот земельный участок на праве собственности использует СПК им. Кирова. Допустив временное накопление отходов на необорудованных площадках, предприятие нарушило федеральный закон "Об охране окружающей среды". За совершение данного правонарушения предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

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