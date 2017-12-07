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Общество

Волонтеры просят помощи в розыске срывающегося от нижегородских органов дознания Дмитрия Козлова

08 декабря 2017 14:26  [2] Общество
Дмитрий Козлов

Дмитрий Козлов

Волонтеры просят помощи в розыске Дмитрия Козлова, срывающегося от нижегородских органов дознания. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, розыск был объявлен опорным пунктом в с. Сосновское МО МВД России "Павловский".

Разыскиваемый 1973 года рождения ведет бродяжный образ жизни, употребляет спиртные напитки. Он может находиться на автостанциях или рынках населенных пунктов, а также в местах концентрации лиц ведущих антиобщественный образ жизни.

Его приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза светлые. Был одет в грязные старые вещи: куртку темного цвета, спортивные штаны черного цвета и кроссовки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, волонтеры просят сообщать по телефонам: 89107913724, 89040423149, 8(831)742-64-70

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