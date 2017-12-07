Администрация Дзержинска Нижегородской области наградила победителей конкурса "Лучшая группа" Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области 8 декабря вручила награды победителям конкурса "Лучшая группа".

Как сообщила пресс-служба горадминистрации, конкурс профессионального мастерства проводится среди образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

"Детские сады за последние пять лет очень изменились. Сегодня каждый из них – это особый детский мир. И это заслуга учреждений, руководителей, педагогов и родителей. Здесь сегодня собрались самые лучшие воспитатели по итогам конкурса "Лучшая группа". Спасибо вам, что вы принимаете участие в этом конкурсе, а значит, вы растете профессионально, вы двигаетесь вперед и добиваетесь новых высот", - поздравил педагогов директор департамента образования администрации Дзержинска Алексей Коротков.

Заместитель директора департамента образования по работе детских дошкольных организаций Наталья Попыкина в своем выступлении отметила, что количество участников конкурса "Лучшая группа" с каждым годом увеличивается. В прошлом году участвовало 85 педагогов, а в 2017 году уже 139.