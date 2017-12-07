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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве из ревности в Вадском районе

08 декабря 2017 14:50  [58] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве из ревности в Вадском районе. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 8 декабря 2017 года.

По версии следствия, ночью 3 мая 2017 года на даче в с. Вад хозяин приревновал свою бывшую жену к гостю. В ходе ссоры с предполагаемым соперником обвиняемый нанес более 35 ножевых ранений и четыре удара кирпичом по голове потерпевшему. От полученных травм 25-летний житель Вадского района скончался на месте.

Для сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый сбросил тело погибшего в р. Ватьма. Только 19 мая рыбаки обнаружили тело погибшего в реке. В тот же день следователи СК возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

Дело в отношении 40-летнего мужчины было возбуждено п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Вину он признал частично. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

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