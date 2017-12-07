Первое заседание суда в новом дворце правосудия в Нижнем Новгороде назначено на 12 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание суда в новом дворце правосудия в Нижнем Новгороде назначено на 12 декабря. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 8 декабря 2017 года.

Судьи и аппарат Нижегородского областного суда завершили технический переезд в новое здание на ул. Студенческой, 23 из здания на ул. Большой Покровской.

Пресс-служба предупредила, что в связи с переездом возможны незначительные сбои в работе официального сайта суда, системы ГАС-Правосудие и телефонии.

Гражданская и административная коллегии с 12 декабря года будут отправлять правосудие в новом здании, участники судебных заседаний по этим категориям дел уже проинформированы аппаратом суда. Рассмотрение уголовных дел будет осуществляться по индивидуальным графикам, преимущественно в новом здании.

Напомним, градостроительный совет Нижегородской области одобрил макет нового здания суда в 2014 году. Генеральный подрядчик - "Московская строительная компания" приступила к работам в январе 2015 года.