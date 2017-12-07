Спортивный праздник "Спорт здоровью очень нужен" прошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 7 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Спортивный праздник "Спорт здоровью очень нужен", посвященный Декаде инвалидов, прошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 7 декабря. Об этом пресс-служба районной администрации сообщила 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, праздник прошел в клубе реабилитации инвалидов Канавинского района. Его организатором выступила районная общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" при поддержке администрации Канавинского района.

В празднике приняли участие более 20 человек с ограниченными возможностями здоровья. В рамках мероприятия прошли соревнования по дарсу, шашкам и домино. Победители были награждены кубками, медалями и памятными подарками.

"Проведение подобных мероприятий позволяет дополнительно пообщаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья, услышать и помочь решить возникающие вопросы. А кроме этого, дает им возможность с интересом и пользой провести время" - отметил исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.