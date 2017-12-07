Нижегородская АТИ выявила 107 нарушений благоустройства в верхней части города за 2-8 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление административно-технического и муниципального контроля (АТИ) администрации Нижнего Новгорода выявила 107 нарушений правил содержания территорий в районах верхней части города (Нижегородский, Советский и Приокский районы, - прим. НИА "Нижний Новгород") за период с 2 по 8 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 8 декабря.

Как сообщил начальник управления, нарушения были установлены в ходе еженедельного инспекционного объезда АТИ и профильных департаментов по зимнему содержанию территорий города. Согласно информации, 8 декабря проверка проводилась на территории районов верхней части города, было проверено качество содержания улично-дорожной сети, придомовых и межквартальных проездов, а также участков, закрепленных за хозяйствующими субъектами.

"Среди основных нареканий отмечу нерасчищенные от снега, наледи и необработанные песко-соляной смесью проезжие части дорог и пешеходные дорожки, а также несанкционированное складирование снега", - подчеркнул Иван Соловьев.

Он напомнил, что в случае неисполнения требований составляется протокол об административном правонарушении и накладывается штраф: для физических лиц от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, для должностных - от 5 до10 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч рублей. В случае повторного выявления недостатков в работе, на обслуживающую организацию накладывается штраф в размере: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства, в Нижнем Новгороде за последние сутки, 7-8 декабря, к уборке магистралей привлекалось около 500 единиц снегоуборочной техник и почти 700 рабочих дорожных предприятий. Израсходовано 1334 тонны пескосоляной смеси, вывезено 7485 кубометров снега.

Напомним, что после первого снегопада в этом сезоне, 2-3 декабря с дорог Нижнего Новгорода было вывезено более 18 тысяч тонн снега. При этом после инспекционного объезда по верхней части города врио губернатора Нижегородской области был "неприятно удивлён" качеством уборки улиц.