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Общество

Нижегородская администрация погасила кредиторскую задолженность на 200 млн рублей перед дорожными предприятиями

08 декабря 2017 18:03  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация погасила кредиторскую задолженность в сумме 200 млн рублей перед дорожными предприятиями. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 8 декабря 2017 года.

Как сообщила и.о. главы администрации города Наталия Казачкова, муниципалитет полностью закрыл оставшуюся кредиторскую задолженность в сумме около 200 млн рублей до 1 декабря. "Администрация города вместе с жителями будет требовать качественной уборки от подрядчиков. На отсутствие оплаты работ они пожаловаться уже не могут", - подчеркнула она.

И.о. главы администрации отметила, что Управлению административно-технического и муниципального контроля и администрациям районов дано поручение "теснее работать с подрядными организациями, в первую очередь во дворах".

"Я каждый вечер выхожу на прогулку с собакой, и на тротуарах бывает достаточно скользко. В Советском районе, в частности, далеко не все благополучно. Поэтому с обслуживающей компанией сейчас идет тесное общение, они должны исправить ситуацию", - сказала Наталия Казачкова.

Она также напомнила, что конкурс на определение подрядчиков по уборке города на 2018 год состоится 15 декабря. "Те организации, которые сейчас себя плохо зарекомендуют, имеют меньше шансов на победу", - добавила Казачкова.

Напомним, что нижегородская АТИ выявила 107 нарушений правил содержания территорий в районах верхней части города за период с 2 по 8 декабря.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 ноября 2017 года кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода за выполненные работы по муниципальным контрактам составляла 596,8 млн рублей. До 28 ноября была погашена задолженность в сумме 450,5 млн рублей.

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