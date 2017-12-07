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Бизнес

Нижегородский инвестсовет одобрил корректировку параметров соглашения с ЗАО "Управление отходами-НН"

08 декабря 2017 18:09  [53] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил корректировку параметров соглашения облправительства с ЗАО "Управление отходами-НН". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 8 декабря 2017 года.

Речь в частности идет о проекте строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Смольковском сельсовете Городецкого района.

В соответствии с дополнительным соглашением, льготы по налогу на имущество продляются до 2020 года. Общая сумма господдержки уменьшается с 55 млн рублей до 34 млн рублей. Льгота по налогу на прибыль и безвозмездное пользование земельным участком исключаются. Бюджетный эффект уменьшается с 48 млн рублей до 20 млн рублей. Инвестиции возрастают с 529 млн рублей до 620 млн рублей. Число рабочих мест увеличивается со 100 до 120.

Как стало известно на инвестсовете, причинами невыполнения инвестором своих обязательств стали недостаточный объем загрузки мощностей полигона, рост ставок по заемным средствам, а также тарифы, не учитывающие инвестиционные затраты.

Напомним, полигон ТБО в Городецком районе открылся в январе 2013 года.

Напомним также, что инвестиционное соглашение между областным правительством и ЗАО "Управление отходами-НН" было утверждено в августе 2012 года.

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