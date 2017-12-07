"Стройинвест-52" планирует вложить почти 1 млрд рублей в строительство дома в центре Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Стройинвест-52" планирует вложить почти 1 млрд рублей в строительство дома в центре Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета Нижегородской области 8 декабря 2017 года.



В границах улиц Красносельской, Барминской, Горького и Малой Ямской компания намерена построить многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения. Планируемый объем инвестиций – 993,6 млн рублей.

Строительство будет вестись на территории 4,7 тысячи кв метров. Эта территория включает в себя участок площадью 3,3 тысячи кв метров, госсобственность на который не разграничена. Инвестсовет одобрил передачу его в собственность ООО "Стройинвест-52".



Строительство дома будет осуществляться в рамках договора о развитии застроенной территории между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и компанией ООО "Стройинвест-52", которое было заключено еще в конце 2015 года.



В рамках заседания инвестсовет также одобрил предоставление земельного участка площадью 997 кв метров ООО "Международная строительная компания". Участок расположен в границах ул. Ильинской, Добролюбова, Архитектора Харитонова, Малой Покровской и переулка Плотничного. Инвестор планирует построить на этой территории многоквартирный дом средней этажности. Объем средств – 69,2 млн рублей. В ноябре текущего года этот же инвестор поддержал предложение о заседании круглого стола по вопросу застройки Почаинского оврага.



Напомним, администрация Нижнего Новгорода разрешила "Стройинвест-52" высотную застройку в границах ул. Горького и Барминской в июне 2017 года.



СПРАВКА:

ООО "Стройинвест-52" зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителями организации являются Элада Нагорная, Олег Головко, Павел и Максим Акатовы. Директором является Сергей Полянский.