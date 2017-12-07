Последние новости рубрики Бизнес
08 декабря 2017 18:13  [47] "Стройинвест-52" планирует вложить почти 1 млрд рублей в строительство дома в центре Нижнего Новгорода
08 декабря 2017 18:09  [36] Нижегородский инвестсовет одобрил корректировку параметров соглашения с ЗАО "Управление отходами-НН"
08 декабря 2017 18:01  [46] ООО "Нейрика – Решения" стало первым резидентом ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области
08 декабря 2017 17:36  [73] Нижегородский инвестсовет продлил льготы компании "Даниели Волга" до конца 2019 года
08 декабря 2017 13:39  [122] ЕРКЦ и служба судебных приставов провели в Дзержинске Нижегородской области рейд по квартирам должников
08 декабря 2017 09:43  [201] Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова проведёт автограф-сессию в Нижнем Новгороде 10 декабря
07 декабря 2017 15:14  [1298] Нижегородский "Фобос-ТС" планирует запустить серийное производство трамваев в начале 2018 года
07 декабря 2017 14:46  [165] Главный экономист Альфа-Банка признана "аналитиком года" на премии "Финансовый Олимп — 2017"
06 декабря 2017 18:24  [182] "Ростелеком" запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса
06 декабря 2017 10:27  [337] АПЗ в Нижегородской области создаст рабочую группу по разработке приборов учета выбросов загрязняющих веществ
Бизнес

"Стройинвест-52" планирует вложить почти 1 млрд рублей в строительство дома в центре Нижнего Новгорода

08 декабря 2017 18:13  [47] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Стройинвест-52" планирует вложить почти 1 млрд рублей в строительство дома в центре Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета Нижегородской области 8 декабря 2017 года.

В границах улиц Красносельской, Барминской, Горького и Малой Ямской компания намерена построить многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения. Планируемый объем инвестиций – 993,6 млн рублей.

Строительство будет вестись на территории 4,7 тысячи кв метров. Эта территория включает в себя участок площадью 3,3 тысячи кв метров, госсобственность на который не разграничена. Инвестсовет одобрил передачу его в собственность ООО "Стройинвест-52".

Строительство дома будет осуществляться в рамках договора о развитии застроенной территории между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и компанией ООО "Стройинвест-52", которое было заключено еще в конце 2015 года.

В рамках заседания инвестсовет также одобрил предоставление земельного участка площадью 997 кв метров ООО "Международная строительная компания". Участок расположен в границах ул. Ильинской, Добролюбова, Архитектора Харитонова, Малой Покровской и переулка Плотничного. Инвестор планирует построить на этой территории многоквартирный дом средней этажности. Объем средств – 69,2 млн рублей. В ноябре текущего года этот же инвестор поддержал предложение о заседании круглого стола по вопросу застройки Почаинского оврага.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода разрешила "Стройинвест-52" высотную застройку в границах ул. Горького и Барминской в июне 2017 года.

СПРАВКА:
ООО "Стройинвест-52" зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредителями организации являются Элада Нагорная, Олег Головко, Павел и Максим Акатовы. Директором является Сергей Полянский.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph