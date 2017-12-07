Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря 2017 года на сайте администрации президента списке журналистов.
Согласно информации, на пресс-конференцию аккредитованы съемочные группы телекомпаний "Волга", ННТВ и ГТРК "Нижний Новгород". Кроме того, в список вошли журналисты изданий "Говорит Саров", "Кстово.ру", "Волго-Невский ПроспектЪ" и "Выксунский рабочий"
Всего на пресс-конференцию, которая пройдет 14 декабря в Москве, аккредитовано 1 тысяча 640 человек. Это рекордное число журналистов за все время проведения пресс-конференций президента.
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