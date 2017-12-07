Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2017 19:16  [96] Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина
08 декабря 2017 18:17  [133] Движение по пр. Молодежный в Нижнем Новгороде откроется 9 декабря
08 декабря 2017 18:03  [92] Нижегородская администрация погасила кредиторскую задолженность на 200 млн рублей перед дорожными предприятиями
08 декабря 2017 17:38  [107] "Только через качественную систему образования и работу с молодежью можно решить демографическую проблему", - Николай Шкилёв
08 декабря 2017 17:17  [133] Нижегородская АТИ выявила 107 нарушений благоустройства в верхней части города за 2-8 декабря
08 декабря 2017 16:31  [114] Спортивный праздник "Спорт здоровью очень нужен" прошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 7 декабря
08 декабря 2017 16:20  [102] Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде будет оснащен зарядками для мобильных устройств к ЧМ-2018
08 декабря 2017 15:50  [395] Первое заседание суда в новом дворце правосудия в Нижнем Новгороде назначено на 12 декабря
08 декабря 2017 15:16  [293] Нижегородская "Медиа Столица" приобрела франшизу "Комсомольской правды"
08 декабря 2017 14:59  [128] Новогодняя интерактивная карта размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода
Общество

Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина

08 декабря 2017 19:16  [96] Общество
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря 2017 года на сайте администрации президента списке журналистов.

Согласно информации, на пресс-конференцию аккредитованы съемочные группы телекомпаний "Волга", ННТВ и ГТРК "Нижний Новгород". Кроме того, в список вошли журналисты изданий "Говорит Саров", "Кстово.ру", "Волго-Невский ПроспектЪ" и "Выксунский рабочий"

Всего на пресс-конференцию, которая пройдет 14 декабря в Москве, аккредитовано 1 тысяча 640 человек. Это рекордное число журналистов за все время проведения пресс-конференций президента.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СМИ
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph