Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина Общество

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Семь нижегородских СМИ аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря 2017 года на сайте администрации президента списке журналистов.

Согласно информации, на пресс-конференцию аккредитованы съемочные группы телекомпаний "Волга", ННТВ и ГТРК "Нижний Новгород". Кроме того, в список вошли журналисты изданий "Говорит Саров", "Кстово.ру", "Волго-Невский ПроспектЪ" и "Выксунский рабочий"

Всего на пресс-конференцию, которая пройдет 14 декабря в Москве, аккредитовано 1 тысяча 640 человек. Это рекордное число журналистов за все время проведения пресс-конференций президента.