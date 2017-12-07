"Нельзя исключать возможный уход Скудры из "Торпедо" в "Автомобилист", - Евгений Сафонов Спорт

Редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов Фото: соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов прокомментировал информацию о возможном переходе наставника "Торпедо" Петериса Скудра в "Автомобилист" из Екатеринбурга.

"Пока это информация не подтверждается, но и ждать каких-то подтверждений - наивно. Понятно, что агенты тренеров и игроков всегда ведут свою работу, исходя из предочтений своих клиентов. Но я бы не стал исключать возможный уход Скудры из "Торпедо" нынешним летом", - сказал Сафонов.

"Во-первых, Скудра уже 5-й сезон работает с командой, и можно говорить о том, что ему уже где-то не хватает эмоций и нужен новый вызов. "Автомобилист" из Екатеринбурга для этого отличный вариант. Клуб обладает солидными финансовыми возможностями, которые превосходят возможности "Торпедо". К тому же не надо забывать, что после ухода губернатора Валерия Шанцева финансирование "Торпедо" может быть сокращено", - подчеркнул он.

"Но при этом Скудра должен понимать, что в Екатеринбурге он столкнется с совершенно другими условиями работы. Решение о принятии его на работу будет принимать генеральный менеджер клуба Николай Гросс, и он же будет заниматься формированием состава команды, а главный тренер будет заниматься непосредственно тренировочным процессом. В "Торпедо" Скудра находился в других условиях, имея возможность влиять на приглашение тех или иных хоккеистов, поэтому работать в "Автомобилисте" ему будет намного сложнее", - резюмировал эксперт.

Напомним, что в федеральных СМИ прошла информация, что Петерис Скудра является одним из кандидатов на пост главного тренера "Автомобилиста" вместо Владимира Крикунова, который по окончании нынешнего сезона завершит свою тренерскую карьеру.