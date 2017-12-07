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Экономика

Производство фугасных авиационных бомб калибра 500 кг открылось в Нижегородской области

09 декабря 2017 12:27  [54] Экономика

Первый в России комплекс по снаряжению боеприпасов калибра 500 кг с полной автоматизацией технологического процесса и выводом людей из опасных зон открылся на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, "важно, что это высокотехнологичное производство, где используется принципиально новая, соответствующая мировым стандартам промышленной и экологической безопасности, технология снаряжения боеприпасов". Создано 47 рабочих мест.

Председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, академик Юрий Михайлов подчеркнул, что новое производство имеет стратегическое значение для страны.

"Само производство данного типа боеприпасов — фугасных авиационных бомб калибром 500 кг - сегодня крайне актуально для страны. За последние два года они зарекомендовали себя в сирийской кампании. Кроме того, это важно и с точки зрения обеспечения вооруженных сил РФ", - сказал Михайлов.

По словам гендиректора ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" Вадима Рыбина, предприятие является единственным в России производителем всех видов бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. "Мы испытали не так давно очень большой перечень современных веществ взрывчатых, которые позволили увеличить мощность на 10-15% во всех составах", - добавил Вадим Рыбин.

Комплекс включает в себя шесть отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9500 кв метров.

По словам Евгения Люлина, это не единственное новое производство, которое откроется на "Заводе имени Я.М. Свердлова" до 2025 года. "У предприятия сформирована большая инвестиционная программа с участием средств из федерального бюджета. С 2018 по 2025 год по госпрограммам будет выделено 22 млрд рублей на развитие различных новых проектов", - сказал он. Будет создано 16 новых производств.

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