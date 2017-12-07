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Происшествия

Житель Нижегородской области обвиняется в убийстве мужчины топором

09 декабря 2017 18:14  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области обвиняется в убийстве мужчины топором. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области 9 декабря 2017 года.

Согласно информации, следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего мужчины в убийстве. По версии следствия, 10 августа в с. Чернуха Арзамасского района обвиняемый во время ссоры с братом сожительницы нанес обидевшему его мужчине удар топором по голове, после чего скрылся с места происшествия. 30-летний пострадавший 11 августа скончался от полученного ранения в городской больнице.

Обвиняемый вину в совершении убийства не признал. При допросе он выдвинул версию о том, что ссора между ними произошла на фоне бытового конфликта, в ходе которого потерпевший необоснованно его оскорбил, а затем якобы напал на него.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

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Теги:
Убийство
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