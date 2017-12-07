МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за гололёда в Нижегородской области 10 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за гололёда в Нижегородской области 10 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, до конца дня 10 декабря в отдельных районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается гололед с сохранением ночью и утром 11 декабря.

Как сообщает МЧС, в связи с этим возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма среди населени.

Также отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой и нарушениями в работе систем ЖКХ.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют потепление до 0...3° в Нижегородской области 10-11 декабря.