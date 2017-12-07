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Происшествия

Полиция разыскивает ограбившего нижегородскую пенсионерку выдававшего себя за работника газовой службы мужчину

10 декабря 2017 17:46  [39] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция разыскивает ограбившего нижегородскую пенсионерку выдававшего себя за работника газовой службы мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 9 декабря 2017 года.

Согласно информации, потерпевшая 90-летняя нижегородка обратилась в полицию с заявлением о хищении её имущества. По её словам, в конце ноября к ней в квартиру на ул. Голованова (Приокский район) пришел мужчина, который представился сотрудником газовой службы. После его ухода, женщина обнаружила отсутствие сбережений в сумме 64 тысячи рублей.

По данному факту по ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело.

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