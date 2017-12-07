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МЧС предупреждает сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, до 18:00 11 декабря 2017 в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1º...-6°, при прояснениях до -10°, днем -3º...+2°С. На дорогах накат и гололедица.
В сообщении отмечается, что возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах и объектах ЖКХ в этот период маловероятны.
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