Мужчина подозревается в покушении на убийство жены в Павлове Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина подозревается в покушении на убийство жены в г. Павлово Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 11 декабря 2017 года.

По версии следствия, днем 9 декабря 2017 года на ул. Фаворского подозреваемый запрыгнул на заднее сиденье в автомобиль, где была его жена. Он удерживал ее за капюшон и нанес четыре ножевых ранения. 39-летней потерпевшей удалось вырваться. Очевидцы вызвали скорую помощь и она была госпитализирована.

Уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины возбуждено по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранты сейчас находятся в бракоразводном процессе и проживают раздельно. У них двое детей.

Кроме того, по заявлению совершеннолетней дочери в отношении мужчины расследуется уголовное дело по ст.119 УК РФ (угроза убийством).