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Общество

Нижегородское правительство выделит 44,5 млн рублей на обслуживание вертолета в 2018 году

11 декабря 2017 11:40  [84] Общество

Нижегородское правительство выделит 44,5 млн рублей на обслуживание вертолета в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Согласно документами, управление делами облправительства 8 декабря 2017 года объявило закупку у единственного поставщика на услуги по летной эксплуатации и техническому обслуживанию вертолета.

Контракт будет включать в себя: услуги, связанные с летной и технической эксплуатацией вертолета; обеспечение ТО вертолета; аэронавигационное обслуживание по трассе и в районе аэродрома; прочие услуги, непосредственно связанные с выполнением конкретных рейсов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44,53 млн рублей. Источник финансирования – бюджет региона на 2018 год. Поставщик в документации пока не указывается. В 2017 году им стало ООО "Тулпар Экспресс", сумма контракта на обслуживание вертолета в текущем году составила 47,87 млн рублей.

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