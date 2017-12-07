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Происшествия

Женщина подозревается в убийстве двухлетнего сына в Нижнем Новгороде

11 декабря 2017 11:55  [73] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина подозревается в убийстве двухлетнего сына в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 11 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 10 декабря в квартире в Нижегородском районе женщина нанесла множественные ножевые ранения по телу двухлетнего сына. Ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Отец мальчика вызвал медиков и правоохранителей. Уголовное дело в отношении в отношении 35-летней женщины возбуждено по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая задержана. Сейчас решается вопрос о помещении подозреваемой в областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы с целью установления ее вменяемости.

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