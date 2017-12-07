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Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед в Нижегородской области 13-14 декабря

11 декабря 2017 12:15  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедные явления в Нижегородской области 13-14 декабря. Об этом Гидрометцентр сообщил 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, 11 и 12 декабря на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, местами кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха днем при юго-восточном ветре -2º…+1°, ночью -2º…-5°. На дорогах гололедица.

13-14 декабря ожидается неустойчивая погода: при активных южных ветрах временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. Почти ноябрьская погода: днем оттепели до 0º…+2°, на востоке области 0º…-2°, минимальные значения ночью около 0°, при прояснениях – до -3°. Скользко.

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