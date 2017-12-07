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Общество

Елизавета Солонченко поздравила единственного в Нижнем Новгороде Героя Советского Союза Александра Кузнецова с Днем героев

11 декабря 2017 12:25  [86] Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава города Елизавета Солонченко поздравила единственного в Нижнем Новгороде "Героя Советского Союза" Александра Кузнецова с Днем героев. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, глава города навестила в госпитале ветерана Великой Отечественной войны Кузнецова, чтобы лично поздравить его с Днем героев Отечества 9 декабря. Кузнецов на сегодняшний день единственный из ныне здравствующих нижегородцев, который носит звание Героя Советского Союза. Ему 95 лет и в госпитале ветеранов он находится на плановом лечении.

Во время Великой Отечественной войны Кузнецов воевал на Брянском, Центральном, первом и втором Украинских и первом Белорусском фронтах, участвовал в сражении на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять и Днепр.

В октябре 1943 года старшему лейтенанту Кузнецову за отвагу и мужество, проявленные в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

В дальнейшем капитан Кузнецов участвовал в боях за освобождение Правобережной Украины. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги" и юбилейными медалями.

Солонченко тепло поздравила героя, вручила ему ценный подарок и пожелала ветерану здоровья.

"От встречи с такими людьми остаются самые сильные эмоции: он герой и на войне, и в жизни. От всей души желаю Александру Михайловичу здоровья. И низкий поклон всем ветеранам за активную жизненную позицию, за честно прожитые годы, и за то, что являетесь для нас примером настоящего патриотизма", - сказала Солонченко.

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