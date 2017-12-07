"Бесплатные конференции для нижегородских ветеринаров очень важны", - Максим Зеленов Общество

Максим Зеленов и Инна Варшавер

"Бесплатные конференции для нижегородских ветеринаров очень важны", - считает ветеринарный врач-кардиолог регионального центра "ИМВЕТ" Максим Зеленов.

10 декабря в Нижнем Новгороде состоялась Х нижегородская ветеринарная конференция "Ветеринария для всех". В течение дня на территории гостиничного комплекса "Ока" участники конференции слушали выступления лучших специалистов на тему диагностики заболеваний у кошек и собак, а также о дерматологических, кишечных, онкологических и почечных проблемах домашних питомцев.

Конференция собрала более 100 участников из Нижегородской области, а также Москвы и Чувашиия. Традиционно организатором мероприятия выступил нижегородский региональный центр ветеринарной медицины "ИМВЕТ".

"Мы организовываем такие конференции уже более пяти лет. Более ста участников наших мероприятий – далеко не предел посещаемости, поэтому порой конференции длятся и по два дня. Они пользуются большим спросом, так как проводятся для врачей ветеринарных клиник абсолютно бесплатно", - рассказал ветеринарный врач-кардиолог регионального центра "ИМВЕТ" Максим Зеленов.

"К сожалению, государство сегодня не может взять на себя организацию таких масштабных мероприятий, ведь это затратно не только по времени, но и финансово. Поэтому мы очень благодарны региональному центру ветеринарной медицины "ИМВЕТ" за то, что они берут на себя хлопоты по поиску спонсоров конференций и интересных спикеров", - отметил ведущий специалист ветеринарной московской клиники "Колибри" Николай Малышев.

"Ветеринария для всех" собирает специалистов из разных городов два раза в год. И специалисты отмечают, что их темы не повторяются.

"Профессия развивается семимильными шагами: постоянно появляются новые препараты, новые методы диагностики. Наша цель – чтобы максимальное количество врачей знали обо всех нововведениях. Ведь очень часто бывают ситуации, когда один врач в курсе продвинутых методов, а другой – нет. И владелец, обратившийся к двум специалистам, чтобы подтвердить диагноз у своего питомца, не встречает единодушия, и предпочитает в итоге того, кто лечит по старинке, ведь это якобы проверенный метод. Я считаю, что врачи-ветеринары должны прийти к единому протоколу диагностики. Кстати, периодически мы проводим конференции и для владельцев кошек и собак тоже. Информацию о них распространяем через заводчиков. Владельцам рассказываем, какие исследования в разных случаях необходимы, чтобы качественно поставить диагноз, а также как оказать питомцу первую необходимую помощь до прибытия врачей", - говорит Максим Зеленов.

На сегодняшний день, по словам специалистов-ветеринаров, кардинально изменилось даже ветеринарное оборудование – как для проведения хирургических вмешательств, так и для диагностики.

"В нашем региональном центре ветеринарной медицины "ИМВЕСТ" представлены самые современные и необходимые аппараты: цифровой рентген, аппарат УЗИ практически всех органов – сердца, глаз, ротовой, брюшной полости. Наш центр отличается и передовыми технологиями, и тем, что мы применяем только обоснованные методы лечения, в соответствии с рекомендациями специалистов мирового уровня. Поэтому в клинике на улице Оранжерейной, 30а мы принимаем на лечение животных даже в самом тяжелом состоянии, и при этом можем гордиться одним из самых низких процентов летальности. При проведении операций у нас работает целая команда: анестезиолог, хирург, ассистент хирурга, а не один человек пытается и за наркозом следить, и оперировать, и сам инструменты менять и бинты. Поэтому у нас успешно проводятся операции на спинном и даже головном мозге. "ИМВЕТ" - единственная в регионе клиника, которая принимает собак и кошек с отеком легких, с тяжелыми кардио-проблемами. Мы постоянно развиваемся, идем в ногу с современной ветеринарной медициной. И хотим, чтобы коллеги придерживались того же курса", - подытожил Максим Зеленов.