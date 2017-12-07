Мурманчанка получила почти четыре года колонии-поселения за смертельное ДТП в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к трем годам и десяти месяцам колонии-поселения женщину, в пьяном виде совершившую ДТП в Тонкинском районе Нижегородской области.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 11 декабря 2017 года, ДТП произошло 24 октября 2015 года на автодороге Тонкино - Шахунья около д. Восточное Егоровское. 28-летняя жительница г. Ковдор Мурманской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Volkswagen Passat, в салоне которого находились пассажиры. Она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в ВАЗ-21074.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело в отношении женщины рассматривалось по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимая полностью признала свою вину. Дело было рассмотрено судом в особом порядке. В пользу потерпевших суд взыскал с подсудимой в счет компенсации морального вреда 700 тысяч рублей.

Помимо лишения свободы, суд запретил гражданке управлять транспортными средствами в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.