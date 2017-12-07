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Происшествия

Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей в Нижнем Новгороде

11 декабря 2017 13:51  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала двух подозреваемых в краже опор качелей из садового товарищества в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, 9 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица на территории одного из садовых товариществ на ул. Баумана (Ленинский район) пытались тайно похитить металлические опоры качелей, которые хранились на открытой площадке.

По данному факту по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража) было возбуждено уголовное дело.

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двоих мужчин 37 и 44 лет без определенного места жительства. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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