Секреты покупки билетов "Русское лото"

Многие из нас знают такую забаву, как лото. Иногда бывает так приятно в узком семейном кругу или с друзьями поиграть в эту простую, но очень увлекательную игру. Если игры на «интерес» становиться недостаточно, то стоит попробовать свои силы в популярной забаве нашей страны Русское лото, где на кону немаленький денежный приз.

Только, чтобы начать игру, нужно сначала купить билет*. Сделать это можно в любом газетном киоске либо в отделение почты. Итак, билетик приобретен. Как тогда выиграть в лотерею? Опытные игроки имеют свои методики. Далее о некоторых из них подробнее.

Статистический метод. Для ее реализации необходимо ознакомиться с теорией вероятности. Если такие расчеты кажутся сложными, то можно воспользоваться компьютером. При помощи специальных программ можно попробовать найти выигрышную числовую комбинацию.

Нумерологический метод. Используя дату рождения также можно попытаться выиграть в лото. Для этого имеется наука - нумерология. С ее помощью легко определить удачные дни для любого человека, основанные на его персональной информации.

Психологический метод. Некоторые психологи рекомендуют, чтобы часто выигрывать, нужно всегда крепко этому верить. Для достижения соответствующего результата необходимо взять лист бумаги и изобразить на нем большой мешок денег и свой автопортрет. Смотря на такое творчество, необходимо верить, что выигрыш будет вашим.

Числовой метод. Есть люди, которые считают, что удачной числовой комбинацией может быть случайно увиденный автомобильный номер. Некоторые ищут числа в днях недели. Вообще, нужно хорошенько посмотреть вокруг себя, чтобы обнаружить, где спрятано счастливое число.

Суеверный метод. Покупку билета нужно проводить по-особенному. Для начала нужно одеться соответствующим образом. Не стоит использовать вещи с желтым и красным цветом. Лучше предпочесть одежду нейтральных или темных тонов. Наряд в клетку и полоску может отпугнуть удачу. Не нужно надевать золотые или серебряные украшения.

И напоследок, просто верьте в удачу, и она обязательно улыбнется Вам.



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