Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении зарплат работникам федеральных учреждений на 4% в 2018 году Общество

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении зарплат работникам федеральных учреждений на 4% в 2018 году.

В соответствии с подписанным 6 декабря распоряжением, с 1 января 2018 года на 4% будет повышена оплата труда работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях федерального подчинения. Это повышение распространяется на все федеральные учреждения – автономные, бюджетные, казённые. К таким учреждениям, в том числе, относятся учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.

Всего повышение коснётся более 2 млн человек.

Также в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов федеральным государственным органам, федеральным учреждениям дополнительно предусмотрены сверх бюджетных ассигнований, необходимых для проведения этой индексации, деньги на повышение зарплаты отдельных категорий работников для достижения в 2018 году показателей, установленных указами президента России.